Въезд и выезд из Севастополя будут доступны только по QR или результату ПЦР

В период нерабочих дней выезд из Севастополя и въезд для жителей Крыма будет доступен только при наличии QR-кода либо отрицательного ПЦР-теста. Об этом со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева сообщает РИА Новости.

«Для того чтобы обеспечить эффективность всех мероприятий и разомкнуть максимально цепочки контактов, севастопольцам, которые планируют выехать из Севастополя, и крымчанам, которые планируют заехать в Севастополь, нужно предоставить один из трех документов», — заявил он во время заседания оперштаба.

Как сообщалось ранее, в период нерабочих дней на въезде в Севастополь будут работать пункты контроля, на которых у туристов будут проверять наличие QR-кодов или отрицательных тестов на коронавирус и медотвода.

Нерабочие дни с сохранением зарплат будут введены в регионах России в период с 30 октября по 7 ноября по указу Президента РФ Владимира Путина.