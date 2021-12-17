Ветврачи Татарстана за год провели более 493 млн вакцинаций животных и птиц

Ветеринарные врачи Татарстана в этом году провели более 493 млн профилактических вакцинаций животных и птиц, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Ветеринарные врачи республики завершили работу по выполнению плановых осенних ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий. Профилактические мероприятия проводятся два раза в год для обеспечения санитарно-эпидемиологического и эпизоотического благополучия на территории Татарстана», – отметили в пресс-службе.

Во время осенних противоэпизоотических мероприятий ветврачи организовали вакцинацию молодняка крупного рогатого скота против сибирской язвы и нодулярного дерматита, а также туберкулинизацию КРС, исследование крови на бруцеллез и лейкоз, вакцинацию собак и кошек против бешенства в частном секторе.

Кроме того, ветеринары провели разъяснительную работу с населением, раздавали памятки по профилактике особо опасных и карантинных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц.

С начала 2021 года ветеринарной службой Татарстана проведено около 6,2 млн лабораторных исследований для исключения инфекционных болезней животных и птиц.