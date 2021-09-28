Ветврачи РТ разложат 900 тыс. доз вакцины от бешенства в местах обитания диких животных

В Татарстане начался второй этап ежегодной вакцинации против бешенства диких плотоядных животных. Осенью будет использовано 900 тыс. доз вакцины, сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Ветеринарные врачи республики приступили к осенней раскладке вакцины против бешенства диких плотоядных животных, прежде всего лис и енотовидных собак. Второй этап вакцинации продлится с 28 сентября по 9 октября», – отметили в ведомстве.

Раскладка вакцины проводится два раза в год – весной и осенью. Она осуществляется вручную непосредственно у нор животных.

Внешне вакцина представляет собой брикет-приманку коричневого цвета в форме параллелепипеда массой до 30 грамм. В состав брикета входит мясной фарш, внутри которого находится вакцина.

Работа выездных бригад будет организована во всех муниципалитетах республики. 29 сентября ветеринарные специалисты вместе с охотниками проведут раскладку оральной вакцины «Рабивак-О/333» для диких плотоядных животных в Апастовском районе.