Ветврачи РТ разложат 720 тыс. доз вакцины от бешенства в местах обитания диких животных

Ветеринарные врачи Татарстана приступили к первому этапу ежегодной вакцинации против бешенства диких плотоядных животных. Весной специалисты разложат 720 тыс. доз вакцины прежде всего для лис и енотовидных собак, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Раскладка вакцины проводится два раза в год – весной и осенью. Всего будет разложено 1 млн 440 тыс. доз. Работа выездных бригад организована во всех муниципальных районах республики, – отметили в пресс-службе. – Применение вакцины считается безвредным для животных, находящихся в периоде лактации и беременности».

Раскладка проводится вручную непосредственно у нор животных. Внешне вакцина представляет собой брикет-приманку коричневого цвета в форме параллепипеда массой до 30 грамм. В состав брикета входит мясной фарш, внутри которого находится вакцина.

В ведомстве предупредили, что проникновение хищников в населенные пункты может привести к заражению бешенством сельскохозяйственных и домашних животных, которые способны послужить источником заражения людей.

Бешенство – инфекционное заболевание, характеризующееся поражением центральной нервной системы со смертельным исходом у животных и человека. Заражение происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении кожи и слизистых оболочек больными животными.