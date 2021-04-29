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Ру Тат
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29 апреля 2021  01:24

Ветврачи Муслюмовского района прошли обучение функциональной расчистке копыт коров

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В молочном комплексе «Август-Муслюм» специалисты-ортопеды прошли обучение функциональной расчистке копыт. Ветеринарные врачи протестировали новый станок из Удмуртии, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Профессиональная расчистка копыт — очень важный элемент профилактики здоровья крупного рогатого скота. Проблемы с копытами приводят к малой подвижности, плохому аппетиту и даже к риску гибели животного», — пояснили в министерстве.

Специалисты подтачивают копыта по профессиональным лекалам.

В «Август-Муслюм» содержится более 1870 голов крупного рогатого скота. Стадо пополняется высокоудойными нетелями голштино-фризской породы из Германии.

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