Ветврачи Муслюмовского района прошли обучение функциональной расчистке копыт коров

В молочном комплексе «Август-Муслюм» специалисты-ортопеды прошли обучение функциональной расчистке копыт. Ветеринарные врачи протестировали новый станок из Удмуртии, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Профессиональная расчистка копыт — очень важный элемент профилактики здоровья крупного рогатого скота. Проблемы с копытами приводят к малой подвижности, плохому аппетиту и даже к риску гибели животного», — пояснили в министерстве.

Специалисты подтачивают копыта по профессиональным лекалам.

В «Август-Муслюм» содержится более 1870 голов крупного рогатого скота. Стадо пополняется высокоудойными нетелями голштино-фризской породы из Германии.