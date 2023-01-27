Ветслужба: Выбраковка коров в Татарстане в 2022 году достигла 36% от общего поголовья

За прошлый год выбраковка коров в Татарстане составила более 94 тыс. голов, или 36% от общего поголовья. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.

«Для молочной республики это очень большая цифра. С такой выбраковкой мы никогда не сможем восполнить основное дойное стадо, если не предпринять меры по снижению выбраковки коров», – заявил докладчик.

Он уточнил, что причины выбраковки разные. В частности, 5% случаев приходится на различные травмы, 7% – на болезни органов дыхания, 8% – конечностей, 9% – органов пищеварения, 39% – на снижение продуктивности. «Выбраковка для нашей республики должна быть максимум 20%», – подчеркнул Хисамутдинов.

«Мы должны помнить, что корова – это основной капитал хозяйства. Мы будем принимать программу совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия республики, проводить обучение производственных ветеринарных врачей, будем показывать опыт передовых хозяйств», – заключил он.