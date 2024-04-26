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Ветслужба: Татарстану грозит завоз ящура из Оренбургской области и Казахстана
Для Татарстана есть угроза завоза ящура из Оренбургской области и Казахстана. Об этом сообщил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Султан Латыпов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В Татарстане ящур не фиксируется, в настоящее время все благополучно по этому заболеванию. Но есть серьезная угроза завоза этой болезни со стороны Казахстана, Оренбургской области, со стороны юга», – рассказал спикер.
Латыпов попросил татарстанцев приобретать скот только у проверенных поставщиков. Он также отметил, что сейчас возвращаются перелетные птицы, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности по недопущению птичьего гриппа. В этом году в России зарегистрирована одна вспышка высокопатогенного гриппа птиц в Южно-Сахалинске.
Кроме того, в России зафиксировано 12 вспышек африканской чумы свиней среди домашних животных и диких кабанов.
Спикер добавил, что сейчас в республике проводится вакцинация животных против сибирской язвы, бешенства, заразного узелкового дерматита.
«Вакцинация против ящура мелкого рогатого скота проводится в 31 регионе. 27 регионов неблагополучны по бруцеллезу, по оспе овец и коз – семь субъектов РФ. Ввоз животных из этих регионов категорически запрещен», – подчеркнул он.
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