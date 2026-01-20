Ветслужба Татарстана провела в Казани рейд по выявлению собак без чипа

Денис Аксаков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ветслужба Татарстана каждый месяц будет проводить рейды по соблюдению требований к содержанию домашних животных. В феврале планируется выявлять владельцев, которые выгуливают своих собак без поводка. Об этом сообщил журналистам начальник Казанского территориального отдела ветеринарной безопасности и государственного надзора Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Денис Аксаков.

В Горкинско-Ометьевском лесу Казани сотрудники управления ветеринарии сегодня проверили наличие обязательной регистрации собак в системе «Хорриот». Это требование начало действовать в Татарстане с 1 января прошлого года.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все собаки, находящиеся в Татарстане, вне зависимости от породы и старше трех месяцев подлежат обязательной регистрации. Вновь приобретенные собаки тоже подлежат обязательной регистрации в течение одного месяца. Если собака находится в Татарстане временно, не более 30 календарных дней, то ее регистрировать не обязательно», – сказал Аксаков.

По его словам, процедура установки чипа безопасна и безболезненна. Чип собаке вводится в области холки с помощью специального шприца. Размер чипа сопоставим с рисовым зернышком, поэтому не причиняет животному никакого дискомфорта.

Идентификация необходима, поскольку поможет найти владельца потерявшегося животного и снизить количество бездомных собак, пояснил Аксаков.

«Много безнадзорных собак появляется осенью, когда горожане переезжают с дач в квартиры и оставляют животных на улице. С помощью идентификации мы сможем выявить владельцев таких животных. Отсканировав чип, ветеринарные специалисты получат информацию о породе собаки, дате рождения, о ее владельце», – подчеркнул он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чипировать собаку можно не только в государственных, но и в коммерческих клиниках. Чип стоит 150-200 рублей, его установка – 150 рублей, добавил Аксаков.

«Но данные в систему могут ввести только государственные ветеринарные врачи. К ним нужно обратиться, чтобы собаку поставили на учет, если чипировали в частной клинике. Обратиться можно и через портал госуслуг. Работа по регистрации продолжается, люди обращаются», – заявил он.

За отсутствие обязательной регистрации животного его владельцу в первый раз будет вынесено предупреждение. Во второй раз придется заплатить штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей.

«Если нарушение снова повторится в течение года, то штраф составит уже 5 тыс. рублей. В прошлом году мы еще не наказывали. Но с 1 января этого года будем составлять административные штрафы. Сейчас составлено более 100 постановлений на общую сумму почти 400 тыс. рублей», – заключил Аксаков.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»