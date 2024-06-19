Ветслужба Татарстана назвала регионы России, откуда запрещен ввоз животных

В связи со сложной эпизоотической ситуацией по особо опасным и инфекционным заболеваниям в Татарстан запрещен ввоз животных из нескольких регионов России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Одной из мер профилактики заноса на территорию республики инфекции является контроль ввоза животных. Регион, из которого осуществляется ввоз, должен быть благополучным по инфекционным болезням животных. Ввоз должен быть согласован с Главным управлением ветеринарии. На скот должен быть оформлен ветеринарно-сопроводительный документ. Животные должны пройти карантинные мероприятия», – рассказал спикер.

По его словам, вакцинация против ящура мелкого рогатого скота проводится в 31 регионе России, в том числе в Оренбургской, Самарской, Саратовской, Челябинской областях, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне. «Если проводится вакцинация, то значит, у них были проблемы по этому заболеванию», – пояснил Мотыгуллин.

Неблагополучны по бруцеллезу 27 регионов, в том числе Самарская, Оренбургская, Саратовская области, Башкортостан, Пермский край, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Ставропольский край.

«В этом году в России зарегистрировано 180 случаев бруцеллеза среди крупного рогатого скота. В Татарстане выявлено три случая: в частном секторе Старые Чечкабы Кайбицкого района, крестьянско-фермерском хозяйстве деревни Прибой Зеленодольского района и в частном секторе села Сарайлы Сармановского района», – подчеркнул замначальника Главного управления ветеринарии.

Опасность этой инфекции в том, что у животных заболевание проявляется не сразу и не имеет явных клинических признаков. Больное животное в стаде может за короткий промежуток времени инфицировать большое количество поголовья. Бруцеллез – неизлечимая болезнь, и она опасна для людей, уточнил спикер.

«Основная мера профилактики – это исключение несанкционированного ввоза и покупки животных неизвестного происхождения, своевременное проведение исследований», – отметил он.

По оспе овец и коз неблагополучны семь регионов: Амурская, Ярославская, Тверская, Костромская, Курская и Владимирская области, Дагестан.

Кроме того, с начала этого года зарегистрировано 13 вспышек африканской чумы свиней, в том числе семь среди домашних свиней и шесть среди диких кабанов. Сейчас в режиме карантина по этому заболеванию находится 15 очагов в Воронежской и Челябинской областях, Приморском крае, Крыму, Марий Эл, Севастополе, Хабаровском крае, Ханты-Мансийском автономном округе.

«Владельцам свиней необходимо обеспечить их безвыгульное содержание, исключить контакт свиней с другими животными, включая птиц, проводить термическую обработку кормов, при входе в помещения установить дезковрики для обработки обуви, исключить посещение лесов сотрудниками», – предупредил Мотыгуллин.

Он добавил, что с начала этого года в России зарегистрирована одна вспышка высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике в Южно-Сахалинске. «Руководителям птицеводческих предприятий необходимо соблюдать меры биозащиты, в том числе обеспечить закрытый режим работы организаций, принять меры по недопущению залета диких птиц на территорию птицеводческих хозяйств, исключить неправомерный ввоз живой птицы, инкубационных яиц, кормов, технологического оборудования», – заключил спикер.