Ветслужба Татарстана назвала районы с высокой зараженностью коров лейкозом

Несмотря на снижение зараженности крупного рогатого скота вирусом лейкоза в целом по Татарстану, есть районы, где работу в этом направлении нужно продолжить, а в некоторых - усилить. Об этом заявил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии.

«Высокий уровень инфицированности остается в Камско-Устьинском районе, схожие значения имеются по итогам 2021 года в Лениногорском и Новошешминский районах. Есть проблемы в Лаишевском, Актанышском, Черемшанском, Спасском, Кайбицком, Алькеевском районах», — рассказал докладчик.

Хисамутдинов добавил, что есть и положительные примеры по работе с лейкозом крупного рогатого скота. Речь идет о Сабинском, Атнинском, Балтасинском, Заинском, Арском, Тукаевском, Кукморском, Елабужском, Сармановском, Тюлячинском районах.

«В течение года им удалось удержать практически нулевые показатели», — заметил начальник управления.

Он подчеркнул, что в целом за прошлый год удалось оздоровить от лейкоза 30 хозяйств.

«Животноводство республики имеет молочное направление. Поэтому вопрос оздоровления от лейкоза напрямую связан с качеством получаемой продукции и ее востребованностью на молочном рынке», — отметил докладчик.

Хисамутдинов уточнил, что на данный момент в республике зараженность лейкозом крупного рогатого скота составляет 5%. В прошлом году по сравнению с 2020-м инфицированность снизилась на 3,7%.