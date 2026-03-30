Ветслужба: Татарстан благополучен по особо опасным заболеваниям животных и птиц

Татарстан сейчас благополучен по особо опасным инфекционным заболеваниям животных и птиц. Но из-за распространения инфекций в других регионах России, агропромышленный комплекс республики постоянно находится под угрозой. Об этом заявил во время прямого эфира в Центре управления регионом РТ заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Птицеводству уже многие годы угрожает высокопатогенный грипп птиц, свиноводству – африканская чума свиней. Для крупного рогатого скота опасны свои заболевания», – сказал он.

Так, например, в граничащей с Татарстаном Чувашии обнаружен пастереллез – опасное инфекционное заболевание крупного и мелкого рогатого скота.

«Татарстан по пастереллезу благополучен. Есть схема иммунопрофилактики этого заболевания. В первую очередь идет вакцинация против пастереллеза. Весь крупный рогатый скот в хозяйствах вакцинирован и имеет иммунитет. Но хозяйства должны знать, что есть постоянная угроза заноса инфекций и вирусов», – подчеркнул Мотыгуллин.

По его словам, самое страшное заболевание для животных – сибирская язва. «Поэтому вакцинация против этого заболевания – первая в списке. У нас 808 сибиреязвенных скотомогильников. Это почвенная инфекция. Против этого заболевания вакцинируем уже многие годы, а также против нодулярного дерматита, бешенства», – отметил замначальника Главного управления ветеринарии.

Сейчас специалисты ветслужбы проводят весенние противоэпизоотические мероприятия, которые включают в том числе вакцинацию, отбор крови животных для исследования на болезни.