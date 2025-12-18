Ветслужба: Татарстан благополучен по особо опасным болезням животных и птиц

Татарстан в настоящее время благополучен по всем особо опасным болезням животных и птиц. Об этом заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Проведено более 450 млн профилактических вакцинаций, свыше 6,5 млн диагностических исследований, около 60 млн противопаразитарных обработок. Все эти мероприятия направлены на профилактику инфекционных болезней», – рассказал он.

По словам Мотыгуллина, с начала этого года сотрудниками управления на постах было осмотрено более 5 тыс. единиц транспорта, выявлено 113 нарушений ветеринарного законодательства. 47 случаев связаны с перевозкой животных без ветеринарных документов.

«Без документов было ввезено более 2 тыс. голов мелкого рогатого скота, 783 головы крупного рогатого скота, 150 лошадей, около 40 тыс. голов птицы», – подчеркнул он.