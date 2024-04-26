Ветслужба РТ рекомендовала не приобретать животных на Курбан-байрам в других регионах РФ

В Татарстане имеется достаточное количество мелкого рогатого скота для жертвоприношения на Курбан-байрам. Об этом заявил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Султан Латыпов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Из-за сложной эпизоотической ситуации по инфекционным заболеваниям в других регионах России настоятельно рекомендуем приобретать скот, выращенный в республике. К убою допускаются только здоровые животные, прошедшие карантин», – сказал спикер.

По словам Латыпова, в прошлом году в Татарстан было ввезено 305 голов мелкого рогатого скота из Марий Эл и Чувашии. «Регион, из которого осуществляется ввоз, должен быть благополучным по инфекционным заболеваниям», – подчеркнул он.

Спикер отметил, что в 2023 году на Курбан-байрам в Татарстане официально было забито более 13,8 тыс. жертвенных животных, в том числе в Казани – свыше 5,8 тыс. голов мелкого рогатого скота.

«В дни празднования Курбан-байрама управление проводит мероприятия по обеспечению ветеринарного санитарного благополучия. Подготовительные работы на площадках проводятся под контролем ветеринарной службы», – добавил он.

На сегодня в республике имеется 55 официальных площадок по убою жертвенных животных, из них 18 расположены в Казани. В столице Татарстана такие площадки есть во всех районах.

Замначальника Управления Россельхознадзора по РТ Рафис Минхаеров призвал татарстанцев не приобретать мясо в Курбайн-байрам в местах, где нет площадки для забоя жертвенных животных. «Там не соблюдаются все каноны ислама», – заметил он.