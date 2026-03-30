Ветслужба РТ рассказала о правилах ввоза и содержания животных из других регионов

Ввоз животных и птицы в Татарстан находится под постоянным контролем ветеринарной службы. Об этом заявил во время прямого эфира в Центре управления регионом РТ заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

Из-за распространения особо опасных болезней в других регионах России в Татарстане ввели временный запрет на ввоз парнокопытных животных всех видов. Исключение сделали только для сельхозживотных из племенных хозяйств. Разрешили также ввозить животных при условии согласования с Главным управлением ветеринарии Кабинета министров РТ.

«Если хозяйство из какого-то региона намеревается завозить к нам животных, они письменно обращаются к нам. Наш специалист по базе смотрит, есть в этом регионе опасное инфекционное заболевание или нет. Если статус региона неблагополучный, то мы отказываем. Ветеринарное свидетельство на ввозимое животное оформляется в электронной форме», – уточнил замначальника Главного управления ветеринарии.

По его словам, после ввоза животных, при наличии разрешительных документов, они помещаются на карантин как минимум на 21 день. В этот период ветеринары берут у них кровь на исследование.

«Чтобы со стороны не завозили животных, есть указание районам продавать телят ниже рыночной стоимости. Например, в соседнем регионе продают условно за рубль, у нас – по 50 копеек. Понятно, что будут приобретать в своем регионе», – отметил Мотыгуллин.

Он добавил, что в каждом районе есть ветеринарные объединения, куда можно обратиться по вопросам приобретения животных.

«С колес мы не рекомендуем приобретать. Об этом предупредили глав сельских поселений. Животные должны иметь ветеринарные свидетельства, которые оформляются в системе «Меркурий». Если в каком-либо регионе есть заболевание, то они не могут выписывать ветеринарные свидетельства. То есть обязательны – ветеринарные сопроводительные документы и карантин. Если соблюдать эти условия, хозяйства будут благополучны», – заявил замначальника Главного управления ветеринарии.