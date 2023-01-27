Ветслужба РТ обратится в Госсовет для закрепления молодых специалистов после учебы

В России нет государственной политики по закреплению молодых специалистов в хозяйствах. В связи с этим Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Татарстана попросит Госсовет РТ подготовить законодательную инициативу в Госдуму по данному вопросу. Об этом сообщил начальник ведомства Алмаз Хисамутдинов на совместной коллегии с Управлением Россельхознадзора по РТ.

«Израсходованные бюджетные средства на обучение молодых специалистов не дают должного результата, так как молодые специалисты не идут работать по специальности. Мы считаем, что если обучение проходило за счет бюджетных средств, то по завершении обучения необходимо хотя бы три года отработать по специальности», – сказал докладчик.

Хисамутдинов отметил, что в целом государственная ветеринарная служба обеспечена кадрами, но не хватает производственных ветеринарных врачей – обеспеченность составляет 80%.

Одна из причин нехватки производственных ветврачей связана с тем, что руководители сельхозформирований не обеспечивают достаточными условиями молодых специалистов, подчеркнул начальник управления.

«Это касается заработной платы, жилья, транспорта. Поэтому закрепленность в хозяйствах низкая. Специалисты через некоторое время начинают искать другую работу. Конечно, за 20 тыс. рублей никто работать не будет. Об этом нужно помнить руководителям сельхозформирований», – заключил он.