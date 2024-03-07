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Ветслужба РТ попросила предприятия по содержанию коров перейти на закрытый режим работы
В Татарстане из-за угрозы бруцеллеза предприятиям, содержащим крупный рогатый скот, необходимо переходить на закрытый режим работы. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Предприятия работают в открытом режиме. Они практически не защищены. Возникновение бруцеллеза в передовом хозяйстве “Тукаевский” Атнинского района показало, что без перехода животноводческих хозяйств по содержанию крупного рогатого скота в закрытый режим работы, как свиноводческие и птицеводческие предприятия, нам не обойтись», – сказал спикер.
По его словам, предприятиям необходимо полностью оградить территорию по периметру, организовать работу всесезонного дезинфекционного барьера для обработки транспорта и санпропускника для персонала и посетителей. Кроме того, специалистам нужно менять домашнюю одежду на рабочую.
В прошлом году в России было зарегистрировано 295 случаев бруцеллеза среди крупного рогатого скота. В этом году выявлено 39 вспышек, в том числе пять – в Приволжском федеральном округе. Неблагополучны по этому заболеванию 34 российских региона, включая Татарстан.
«Угроза заболевания явная. В прошлом году в республике произошло два случая, в этом году – один. Инфекция была выявлена среди крупного рогатого скота. Бруцеллез КРС в Татарстане не регистрировался с 1996 года. Мы были благополучны по данной инфекции», – подчеркнул замначальника Главного управления ветеринарии.
Мотыгуллин отметил, что опасность заключается в том, что у животных заболевание проявляется не сразу и не имеет явных клинических признаков. При этом оно опасно и для людей.
«В хозяйстве “Тукаевский” было 5,5 тыс. крупного рогатого скота. Хозяйство ежесуточно надаивало 60 тонн молока. Если перевести на деньги, то где-то на 2,5–3 млн рублей ежесуточной прибыли потеряли. Бруцеллез легче предотвратить, чем бороться с последствиями», – заключил он.
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