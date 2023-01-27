Ветслужба РТ: Для профилактики АЧС нужно ежегодно отстреливать не менее 5 тыс. кабанов

Для обеспечения полного благополучия Татарстана по африканской чуме свиней необходимо ежегодно отстреливать не менее 5 тыс. кабанов. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на совместной коллегии ведомства с Управлением Россельхознадзора по РТ.

«Это наша общая задача. Мы считаем снижение количества кабанов одним из самых основных моментов профилактики африканской чумы свиней», – сказал докладчик.

Чтобы не допустить распространения инфекции, весь прошлый год Главное управление ветеринарии совместно с Комитетом по биоресурсам проводило мониторинг АЧС среди диких кабанов, отметил Хисамутдинов. «Всего с начала года исследовано 3 399 проб от добытых кабанов», – уточнил он.

В Татарстане в 2022 году было выявлено 11 очагов африканской чумы свиней, в том числе пять среди диких кабанов и шесть среди домашних свиней. От инфекции пострадали Спасский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Чистопольский, Рыбно-Слободский, Пестречинский, Алькеевский районы.