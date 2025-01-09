Ветслужба: Около 2% скота ввозится в Татарстан незаконно

В Татарстане несанкционированный завоз сельскохозяйственных животных составляет 1–2%. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Несанкционированный завоз небольшой, но случаи есть. Несанкционированный завоз несет огромный экономический ущерб», – сказал он.

Хисамутдинов отметил, что в прошлом году на территорию республики было официально ввезено более 34,1 тыс. голов крупного рогатого скота, из них 760 импортных животных. Странами-импортерами стали Венгрия, Латвия, Чехия. Скот также поступил из Кировской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Калужской областей, Пермского края и Удмуртии.

Кроме того, были завезены более 166,8 тыс. голов свиней, в том числе 5,2 тыс. для разведения, и свыше 5,8 млн голов птицы, включая 175,8 тыс. на убой.

Начальник управления напомнил, что в прошлом году в Татарстане было зарегистрировано четыре очага бруцеллеза крупного рогатого скота. В КФХ «Гариев И.Р.» Зеленодольского района, в частных секторах села Старые Чечкабы Кайбицкого района и села Сарайлы Сармановского района ограничительные мероприятия уже отменены. Но на территории ИП «Хабибуллин И.Г.» у села Бикчураево Рыбно-Слободского района они еще продолжаются.

«Все случаи заболевания произошли из-за завозного скота», – подчеркнул Хисамутдинов.

Всего в России выявлено 276 очагов бруцеллеза крупного рогатого скота. Неблагополучными объявлены 37 регионов. «Этого заболевания давно не было – около 30 лет. Но последние два года выявляется бруцеллез в основном у крупного рогатого скота», – уточнил руководитель ветслужбы.

По его словам, для профилактики этого заболевания необходимо исключить несанкционированный ввоз и перепродажу скота. «Руководителям предприятий по содержанию крупного рогатого скота рекомендовано обеспечить население телятами, а также мясом по цене ниже рыночной», – заявил Хисамутдинов.

Совместно с сотрудниками дорожно-патрульной службы специалисты ветслужбы и Управления Россельхознадзора по РТ проводят дежурства на постах «Малиновка» и «Тула-1» в Татарстане. В прошлом году досмотрено более 9 тыс. единиц автотранспорта, выявлено 279 нарушений требований ветеринарного законодательства.

Руководитель Управления Россельхознадзора по РТ Ильнур Галеев заметил, что определяются и другие территории, откуда возможен несанкционированный ввоз скота. «Это направления со стороны Бавлов, Кайбиц, Апастова. Мы тоже там досмотр проводим по мере необходимости», – рассказал он.

Галеев добавил, что остается большой проблемой продажа скота через интернет-площадки. «По покупке баранов или крупного рогатого скота – более тысячи предложений. Эта цифра колоссальная. Звоним, узнаем, откуда везется скот, какие есть документы. По телефону иногда человек не представляется или просто бросает трубку. Но жители должны быть очень внимательны, особенно к таким услугам. Здесь нужно взвесить все риски по распространению инфекционных заболеваний», – заключил он.