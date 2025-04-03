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Экономика 3 апреля 2025 14:20

Ветропарк в Татарстане может построить компания «Форвард Энерго»

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Ветропарк в Татарстане может построить компания «Форвард Энерго». Информацию «Татар-информу» подтвердил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Уже решили по землям, дальше делается проект. Будет инвестиционное соглашение между республикой и компанией. Они (представители компании – прим. Т-и) должны будут представить свои показатели. Дальше подписывается инвестиционное соглашение о передаче земли, с их стороны будет строительство», – пояснил Коробченко.

Министр назвал проектирование ветропарка мощностью 300 МВт одной из главных задач на 2025 год. Заявление прозвучало на заседании Кабинета Министров Республики Татарстан по вопросам энергоресурсоэффективности. Оно прошло на полях «ЭНЕРГОПРОМа».

Еще в феврале на итоговой коллегии Минпромторга РТ глава ведомства Олег Коробченко сообщил о планах по строительству ветропарка в Буинском районе республики.

В 2023 году в «Форвард Энерго» переименовали дочернее предприятие финской компании Fortum в России. На сайте компании указано, что она занимается возобновляемой энергетикой с 2018 года. Перечислены ветроэнергетические установки в Ульяновской, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии.

#ЭНЕРГОПРОМ #ветропарк #Олег Коробченко
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