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Вьетнамца-гражданина РФ оштрафовали в Казани за фиктивную регистрацию мигрантов
Советский суд Казани оштрафовал на десять тысяч рублей Дама Ань Фыонга – владельца местного вьетнамского кафе в одном из торговых центров Казани. Он прописал у себя своих работников из Таджикистана и Узбекистана.
31-летний Дам Ань Фыонг – родился Казани, женат и воспитывает двоих детей. Его родители приехали в Казань из Вьетнама еще до его рождения и остались здесь. Родители Дама работают на рынке, а он недавно открыл кафе.
«Зарабатываю я немного, но семью прокормить хватает. Есть своя квартира на Проспекте Победы», – рассказал Дам Ань Фыонг в беседе с журналистом.
Он свою вину полностью признал и раскаялся. От переводчика отказался, потому что знает русский.
В прошлом году он прописал у себя работников своего кафе. Никто из семи человек в квартире не жил. Граждане Узбекистана и Таджикистана предпочитали жить не по месту прописки, что автоматически делает ее фиктивной.
В конечном итоге Дама оштрафовали на десять тысяч рублей и отпустили. В январе он собирается ехать к родне во Вьетнам.
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