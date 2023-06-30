Вьетнам разрешит россиянам дольше находиться в стране без виз

Национальная ассамблея Вьетнама решила начиная с 15 августа продлить срок безвизового пребывания в стране для двадцати пяти стран, включая Россию, с 15 до 45 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что срок действия туристических электронных виз увеличат с 30 до 90 дней — также с 15 августа. Обладатель такого документа сможет беспрепятственно в течении всего срока действия выезжать из страны и возвращаться в нее.

Смягчение правил по въезду в страну для иностранцев вызвано жесткой конкуренцией с другими странами региона после снятия антиковидных ограничений. В этом году Вьетнам намерен принять у себя 8 млн туристов, но эта цель была поставлена еще до объявления Китаем о планах открыть границы после завершения пандемии коронавируса Covid-19.