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Ру Тат
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Здоровье
16 марта 2022  08:50

Вьетнам отменил паспорта вакцинации для въезда в страну

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Для въезда во Вьетнам больше не понадобятся паспорта вакцинации против Covid-19. Также обязательным перестает быть карантин либо режим самоизоляции после прибытия. Такое решение вынес Минздрав страны, сообщает ТАСС.

С 16 марта для въезда в страну необходимо предоставить данные ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия, либо экспресс-теста, пройденного за 24 часа.

Об открытии границ Вьетнама для иностранных туристов стало известно накануне. Сообщается, что ситуация с коронавирусом в стране взята под полный контроль.

#вьетнам #коронавирус
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