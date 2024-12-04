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Вьетнам намерен стать страной-партнером БРИКС
Вьетнам заявил о желании присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Все эти страны, почти половина из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, заявили о своем желании присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера. <...> И Вьетнам тоже», – сказал он «Известиям».
В Казани в октябре состоялся саммит БРИКС, участие в котором приняли представители более чем 30 государств. Вьетнамскую делегацию на форуме возглавил Премьер-министр страны Фам Минь Тинь. Он заявил о готовности республики сотрудничать с БРИКС для воплощения в жизнь идей создания «лучшего мира».
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