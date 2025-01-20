Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ветеринары рассказали, почему кошки мурлычут и как питомцы издают этот звук
Когда кошки начинают мурлыкать, то большинство людей успокаиваются и у них возникает ощущение уюта. Как отметили ветеринары, кошачье мурлыкание возникает во время сокращения и расслабления мышц диафрагмы, которые как раз и создают вибрации в голосовых связках.
По словам врачей, через мурлыкание коты могут разговаривать с хозяевами, показывать свои чувства и эмоции. Котята с помощью урчания взаимодействуют с мамой-кошкой, а потом через те же звуки выстраивают связи с другими, цитирует специалистов «Радио 1».
Чтобы котики чаще были в хорошем настроении, ветеринары советуют вовремя осматривать своих питомцев в ветклинике.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»