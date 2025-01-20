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Руc Тат
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Общество 20 января 2025 22:07

Ветеринары рассказали, почему кошки мурлычут и как питомцы издают этот звук

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Когда кошки начинают мурлыкать, то большинство людей успокаиваются и у них возникает ощущение уюта. Как отметили ветеринары, кошачье мурлыкание возникает во время сокращения и расслабления мышц диафрагмы, которые как раз и создают вибрации в голосовых связках.

По словам врачей, через мурлыкание коты могут разговаривать с хозяевами, показывать свои чувства и эмоции. Котята с помощью урчания взаимодействуют с мамой-кошкой, а потом через те же звуки выстраивают связи с другими, цитирует специалистов «Радио 1».

Чтобы котики чаще были в хорошем настроении, ветеринары советуют вовремя осматривать своих питомцев в ветклинике.

#кошки #ветеринар
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