Ветеринары рассказали, почему кошки мурлычут и как питомцы издают этот звук

Когда кошки начинают мурлыкать, то большинство людей успокаиваются и у них возникает ощущение уюта. Как отметили ветеринары, кошачье мурлыкание возникает во время сокращения и расслабления мышц диафрагмы, которые как раз и создают вибрации в голосовых связках.

По словам врачей, через мурлыкание коты могут разговаривать с хозяевами, показывать свои чувства и эмоции. Котята с помощью урчания взаимодействуют с мамой-кошкой, а потом через те же звуки выстраивают связи с другими, цитирует специалистов «Радио 1».

Чтобы котики чаще были в хорошем настроении, ветеринары советуют вовремя осматривать своих питомцев в ветклинике.