Ветеринары рассказали, как заботиться о домашних грызунах

Ветеринары назвали компетентный уход основой хорошего самочувствия декоративных грызунов. Их слова о правильной заботе о таких питомцах передает «Радио 1».

Так, для сохранения здоровья такого питомца необходимо поддерживать чистоту в клетке, обеспечивать питомцу простор для движения и следить за микроклиматом в комнате, где находится грызун. Кроме того, владелец должен своевременно обращаться к ветеринарам для профилактических осмотров.

Особенно важно, по словам специалистов, питание животного. Основу рациона должны составлять специальные зерновые смеси, которые можно дополнять небольшим количеством овощей, зеленью, а также иногда творогом или вареным яйцом. Кроме того, необходимо, чтобы зверек всегда имел доступ к чистой воде. Эксперты отмечают, что для здоровья питомца вредны жирные, острые и сладкие продукты – их непременно стоит исключить.