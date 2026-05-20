Ветеринары предупредили о рисках перегрева у собак и кошек в жару

Животные с укороченной мордой – такие как персидские кошки и бульдоги, а также пожилые питомцы тяжелее других переносят жаркую погоду. Владельцам рекомендуется чаще менять воду в мисках и в дневное время держать окна зашторенными. Об этом «ТАСС» сообщили в ГБУ «Мосветобъединение».

В организации уточнили, что к перегреву наиболее склонны брахицефальные породы – например, бульдоги и персидские кошки, а также возрастные животные. Отдельно отмечается, что хуже жару переносят собаки с темной шерстью, поэтому за такими питомцами нужен повышенный контроль.

Специалисты советуют выгуливать животных в прохладное время суток – утром и вечером. Если прогулка все же приходится на день, лучше держаться тени, избегать раскаленного асфальта и обязательно брать с собой воду. В жаркую погоду рекомендуется отказаться от активных игр и бега.

Чтобы снизить перегрев, можно смачивать животное водой, протирать лапы и область подмышек. Дома советуют ставить несколько мисок с водой и регулярно обновлять ее, но не давать питомцам ледяную воду.

Также подчеркивается, что во время поездок за город животных нельзя оставлять без присмотра, поскольку риск теплового удара значительно возрастает. В самые жаркие часы лучше оставаться в помещении, по возможности с кондиционером. Отдельно специалисты предупреждают, что оставлять животных в автомобиле категорически запрещено, даже на короткое время.

Симптомами теплового удара у питомцев могут быть вялость, потеря сознания или спутанность реакций, обильное слюнотечение, учащенное дыхание с открытым ртом, рвота, расширенные зрачки и повышение температуры, а также побледнение слизистых.

В таких случаях животное нужно перенести в прохладное место, протереть влажной тканью лапы, подмышки и морду. Если в течение часа состояние не улучшается, необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику.