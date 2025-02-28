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Общество 28 февраля 2025 01:07

Ветеринары объяснили, в каких случаях слезоотделение у собак говорит о патологии

Ветеринары объяснили, в каких случаях слезоотделение у собак говорит о патологии
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Усиленное слезоотделение у собак в некоторых случаях может указывать на проблемы со здоровьем домашних животных.

Само по себе слезоотделение у питомцев – это вполне естественный процесс. Поэтому если оно не сопровождается покраснением, зудом или болезненностью, то владельцам четвероногих переживать не стоит.

«Однако существуют и более серьёзные причины слезоточивости. Например, веко, заворачивающееся внутрь, может деформировать роговицу и вызывать слёзы. А выворот века открывает конъюнктиву, и даже песчинка может вызвать воспаление. Создавать дискомфорт и провоцировать повышенное слезоотделение может и увеличение глазного яблока», – пишет «Радио 1» со ссылкой на ветеринаров.

Кроме того, причинами повышенного выделения слез могут быть конъюнктивит, блефарит или аллергия, вызванная неподходящим кормом, бытовой химией или цветением, предупреждают специалисты.

#собаки #домашние животные #ветеринары
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