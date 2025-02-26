Ветеринары объяснили, почему некоторые питомцы путают день с ночью

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Отсутствие сна у домашних животных в темное время суток может быть связано с разными причинами. Об этом рассказали ветеринары Минсельхозпрода Московской области, сообщает «Радио 1».

«У многих четвероногих – собственные циркадные ритмы. Например, кошки – ночные хищники, поэтому они более активны ночью, а днем могут спать короткими периодами», – объяснили специалисты.

При этом собакам, чтобы почувствовать себя бодрыми, достаточно за сутки поспать несколько раз по 20–30 минут, уточнили ветеринары.

Кроме того, молодые животные в основном более активны и могут спать меньше, чем взрослые (с возрастом потребность во сне увеличивается). К тому же некоторые питомцы сохраняют бдительность даже во время сна из-за инстинктов.

Впрочем, на качество сна могут влиять и проблемы со здоровьем. При ухудшении состояния здоровья хозяин должен обратиться к ветеринарному врачу.