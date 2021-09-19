Ветеринары мобильного пункта в Казани бесплатно прооперировали 10 домашних животных

В очередной выезд ветеринары мобильного пункта вакцинации и стерилизации бесплатно прооперировали четырех собак и шесть кошек. В эти выходные акция проходила в жилом массиве Сухая Река, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Прием прошел на территории Государственного ветеринарного объединения Казани. За четыре часа работы также были привиты от бешенства шесть домашних животных. Перед оказанием ветеринарных услуг специалисты консультировали владельцев.

25 сентября мобильный пункт отправится в жилой массив Нагорный, а 2 октября расположится на улице Побежимова в Авиастроительном районе.