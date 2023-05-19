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Ветеринары бесплатно вакцинируют казанских кошек и собак
20 мая в Кировском районе Казани пройдет бесплатная вакцинация собак и кошек от бешенства. Мобильные пункты будут работать в ЖК «Салават Купере» и в поселке Залесный, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Госветобъединение.
С 10.00 до 12.00 ветеринары будут дежурить около зоомагазина по ул.Айрата Арсланова, 8.
С 14.00 до 16.00 привести на вакцинацию своих питомцев смогут жители поселка Залесный – прием будет вестись около супермаркета по ул.Гавриила Державина, 3 корп.1.
Уточнить информацию можно по телефонам: +7(843)555-02-08, +7(960)047-56-66.
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