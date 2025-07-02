Ветеринария Татарстана напомнила об обязательном чипировании собак

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, в Международный день собак, Главное управление ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан напоминает жителям о важности чипирования домашних животных. В ведомстве подчеркнули, что эта дата – хорошая возможность задуматься о здоровье и безопасности питомцев.

Чипирование – это процедура, при которой под кожу животного вводится микрочип размером с рисовое зерно. Он содержит уникальный идентификационный номер, позволяющий быстро определить владельца собаки, если она потеряется. Чип легко считывается в ветеринарных клиниках и приютах, что ускоряет процесс возвращения животного домой. Кроме того, наличие микрочипа требуется во многих странах при въезде на их территорию, что особенно актуально для владельцев, путешествующих с питомцами.

Процедура чипирования проводится с помощью специального шприца, практически безболезненна и занимает всего несколько минут. После нее важно проследить за местом введения чипа, исключить активные игры и купание в течение нескольких дней, а также убедиться в корректности данных, внесенных в международную базу. В республиканском управлении ветеринарии подчеркивают, что чипирование – это не только проявление ответственности, но и реальная мера защиты животного.

Отдельное внимание специалисты уделяют срокам обязательной регистрации. Все собаки, родившиеся до 1 января 2025 года, должны быть зарегистрированы и чипированы до 31 декабря того же года. Щенков, появившихся на свет после этой даты, необходимо чипировать в течение первых трех месяцев жизни. На регистрацию приобретенных животных дается один месяц с момента покупки.

С 1 июля 2025 года в Татарстане началось применение административных мер в отношении владельцев, не выполнивших требования законодательства.

Дополнительную информацию о чипировании можно найти по ссылке.