Ветеринарам Татарстана вручили новые автомобили в День работника АПК

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил работников и ветеранов агропромышленного комплекса республики с профессиональным праздником. Об этом сообщает официальный канал Раиса РТ в МАКС.

«Поздравили работников и ветеранов агропромышленного комплекса республики с профессиональным праздником», – говорится в сообщении.

Благодаря трудолюбию сельчан Татарстан прочно удерживает звание одного из ведущих производителей сельхозпродукции в стране. Большой вклад в развитие АПК вносят специалисты ветеринарной службы и Россельхознадзора. Сегодня им вручили новые служебные автомобили и спецтехнику.

«Сельское хозяйство – одна из основных отраслей Татарстана. По многим показателям мы занимаем ведущие места в стране. А в производстве молока мы не уступаем первое место по России. Выражаю огромную благодарность работникам сельского хозяйства. Всем вам желаю здоровья, больших успехов в работе и личной жизни!», – приводятся слова Минниханова.