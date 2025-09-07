Ветеринар Уражевский объяснил, почему нельзя кормить собак домашней едой

Собак категорически нельзя кормить едой со стола, поскольку такое питание провоцирует возникновение заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной системы. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«Еда для собак должна быть натуральная и сбалансированная. Туда не должны входить специи, соль категорично нельзя, нельзя переработанное мясо, потому что такое питание чревато заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, это плохо для суставов, будут и глаза течь, и тусклая шерсть будет», - предупредил кинолог.

Он добавил, что собак следует кормить специализированными кормами.

«Если же говорить о натуральной еде, то в рацион должны обязательно входить мясо, овощи. Причем мясо лучше предлагать после обеда и, например, та же самая грудка должна быть без соли, без перца и приправ. И мясо можно предлагать любое, кроме жирной свинины. Прекрасно подойдёт сырое мясо, если вы взяли его на рынке, то лучше его сперва немного поварить или хотя бы облить кипятком для безопасности», - резюмировал спикер.