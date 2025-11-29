Ветеринар Уражевский объяснил, почему кошка не ест кусочки мяса во влажном корме

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В большинстве случаев нежелание кошки есть кусочки мяса во влажном корме и привычка выпивать только жидкость связаны со вкусовыми предпочтениями животного. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«В данном случае все зависит от вкусовых предпочтений кошки. Так же как и маленькие дети, котята чаще выбирают то, что им больше нравится. Однако такая привычка – абсолютно нормальное явление: организм кошки, как и у человека, сам определяет, каких элементов ему не хватает. Еще данная особенность зависит от аппетита: если вы предлагаете коту много пищи, то он всегда будет выбирать, что именно ему съесть», – отметил собеседник агентства.

Он также призвал хозяев кошек не размягчать кусочки мяса в подливе и не добавлять в корм другую подливу или другие куски мяса.

«Это необязательно делать, поскольку производители кормов уже все продумали, рассчитав необходимые гранулы, консистенцию, вкусовые добавки», – резюмировал Уражевский.