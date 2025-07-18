Ветеринар Уражерский перечислил риски для здоровья кошек от кормления едой со стола

Кошек нельзя кормить едой со стола, поскольку животное может заболеть мочекаменной и другими болезнями от такой пищи. Об этом «Татар-информу» сообщил кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

«Категорически нельзя кошек кормить со стола, потому что животные могут болеть от такой пищи, например, мочекаменной болезнью. Кроме того, в домашней еде может быть соль, перец, сладкое, которое нельзя домашним питомцам», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пища для кошек обязательно должна быть сбалансированной, с микроэлементами и витаминами.

«Владельцам очень тяжело подобрать такой ассортимент: кошки могут что-то есть, что-то не есть, поэтому и существует большое количество разнообразных кормов, которыми и рекомендуется кормить животных», – добавил ветеринар.