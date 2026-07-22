Ветеринар Сиротина предупредила об опасности фумигаторов для домашних животных

Не все фумигаторы, которые используют для защиты от насекомых, безопасны для домашних животных. Об этом предупредила ветеринарный врач, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина, ее слова приводит «Радио 1».

По ее словам, в составе некоторых фумигаторов могут быть вещества, токсичные для питомцев. Поэтому при наличии животных дома специалист не рекомендует использовать средства, предназначенные для людей.

Ветеринар отметила, что вместо обычных фумигаторов лучше выбирать специальные препараты для животных – ветеринарные спреи и средства для обработки помещений. Они разработаны с учетом особенностей организма питомцев и не должны оказывать токсичного воздействия.

Большинство таких средств изготовлены на основе эфирных масел и подходят для защиты от блох, клещей, мух и других насекомых.

Сиротина добавила, что вредные вещества могут вызвать аллергическую реакцию даже у человека, а у животных негативные последствия развиваются быстрее. Владельцам важно следить за изменениями в поведении питомца, поскольку именно они могут указывать на отравление.

По словам специалиста, тревожными признаками являются отказ от еды, вялость, повышенное слюноотделение, расширение зрачков, нарушение координации, рвота, кашель и одышка. При появлении таких симптомов необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару.

Ветеринар также подчеркнула, что специальные спреи для животных считаются безопасной альтернативой обычным фумигаторам. Они помогают отпугивать комаров, мух, клещей и блох и могут использоваться даже для обработки шерсти питомца, поскольку не содержат опасных для него компонентов.

По словам Сиротиной, основой таких средств чаще всего становятся эфирные масла.