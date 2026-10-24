Ветеринар Шеляков рассказал об опасности частого купания домашних животных

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Частое купание домашних животных может привести к сухости кожи и развитию дерматологических заболеваний. Об этом заявил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, регулярное использование шампуней нарушает естественный защитный жировой слой кожи, который помогает животным защищаться от бактерий. В некоторых случаях это может вызвать сухой дерматит.

«Исключением являются случаи, когда мы используем лечебные очищающие средства: противогрибковые, противопаразитарные или антимикробные шампуни», – пояснил Шеляков в беседе с News.ru.

Для ухода за питомцами ветеринар рекомендовал использовать только специальные средства. По его словам, они отличаются составом поверхностно-активных веществ и не содержат отдушек, которые могут вызывать аллергию у животных.

Ориентировочная частота купания собак – раз в месяц. Однако необходимость водных процедур зависит от породы, структуры шерсти и условий содержания.

«Гладкошерстных собак с плотной густой шерстью, таких как доберманы, ротвейлеры или лабрадоры, практически не нужно мыть. В плане гигиены их правильнее просто расчесывать, а лапки можно протирать», – отметил ветеринар.

При этом животным с небольшим количеством шерсти также необходим тщательный уход. Например, особого внимания требует кожа китайских хохлатых собак.