Ветеринар рассказала, чем грозит домашним питомцам интерес к новогодним игрушкам

Если домашнее животное проглотит новогоднее украшение, это может привести к закупорке желудочно-кишечного тракта. О соответствующем риске и алгоритме действия при его реализации рассказала «Радио 1» ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

Специалист посоветовала убрать мишуру, если питомец проявляет хотя бы малейший интерес к ней, и рекомендовала поставить елку на максимальной высоте, на которой домашнее животное не сможет ее достать. При этом новогодние украшения для дома должны быть безопасными, так как питомцы часто их глотают, добавила она.

«Зачастую эти украшения скручиваются внутри желудка, наматываются, а потом достаются как инородные тела хирургическим путем. Если вовремя не заметить, то это летальный исход», — подчеркнула ветеринар.

Сиротина также пояснила, что если новогодний дождь съела кошка, то его нельзя самостоятельно извлекать — так как неизвестно, как далеко попала мишура.