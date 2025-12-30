news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 декабря 2025 18:16

Ветеринар рассказал, как помочь питомцу справиться со стрессом от салютов и хлопушек

Читайте нас в
Телеграм

Хозяевам домашних животных рекомендуется находиться рядом со своими любимцами во время новогодних фейерверков, чтобы помочь им преодолеть испуг. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Специалист пояснил, что громкие звуки, взрывы и световые вспышки генетически закреплены у животных как индикаторы угрозы и при столкновении с ними у питомца активируется инстинкт бегства, поскольку подобные раздражители ассоциируются с природными катастрофами. Чтобы избежать такого поведения, животным могут быть назначены успокоительные препараты.

«Но, на мой взгляд, любовь ничего не заменит: переживите новогоднюю тревожную ночь вместе с питомцем в обнимку под одеялом. Закройте окна и говорите, что все будет хорошо и вы рядом. В данном случае любовь лечит гораздо лучше препаратов», – считает эксперт.

#ветеринар #домашние животные #эксперт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

29 декабря 2025
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025