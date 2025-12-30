Ветеринар рассказал, как помочь питомцу справиться со стрессом от салютов и хлопушек

Хозяевам домашних животных рекомендуется находиться рядом со своими любимцами во время новогодних фейерверков, чтобы помочь им преодолеть испуг. Об этом рассказал в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

Специалист пояснил, что громкие звуки, взрывы и световые вспышки генетически закреплены у животных как индикаторы угрозы и при столкновении с ними у питомца активируется инстинкт бегства, поскольку подобные раздражители ассоциируются с природными катастрофами. Чтобы избежать такого поведения, животным могут быть назначены успокоительные препараты.

«Но, на мой взгляд, любовь ничего не заменит: переживите новогоднюю тревожную ночь вместе с питомцем в обнимку под одеялом. Закройте окна и говорите, что все будет хорошо и вы рядом. В данном случае любовь лечит гораздо лучше препаратов», – считает эксперт.