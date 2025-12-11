Ветеринар рассказал, чем для домашних животных опасны новогодние праздники

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков в беседе с «Радио 1» рассказал, как помочь домашнему питомцу пройти через новогодние праздники, которые несут для него не только радость, но и серьезные испытания.

Специалист пояснил, что кошки могут запутаться или проглотить мишуру и другие декоративные предметы, что способно привести к гибели питомца. Во избежание опасности, эксперт советует заменить все бьющиеся и стеклянные украшения.

В то же время для собак, наибольший стресс связан с салютами, которых животные могут бояться. «В таких случаях для особо чувствительных питомцев могут помочь специальные успокоительные средства, которые приглушают чувство страха», – советует ветеринар.

Цыпленков добавил, что аналогичные средства стоит рассмотреть и в случае визита многочисленных шумных гостей, поскольку это событие также является сильным стрессовым фактором для домашнего любимца.