Ветеринар предупредил об опасности кормления кошек и собак креветками

Кошкам и собакам нельзя регулярно давать креветки, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже гибели животного. Об этом заявил кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский.

По словам специалиста, основная опасность связана с хитиновой оболочкой и высоким содержанием белка в морепродуктах.

«Категорически нельзя давать неочищенные креветки в хитине. Хитин не усваивается, он сильно раздражает слизистую и может привести к летальному исходу. Если и давать креветку, то только чистую и в небольшом количестве. Также ни в коем случае нельзя предлагать питомцу продукты, приготовленные в соусе, с солью или перцем, – это абсолютно недопустимо», – отметил Уражевский в беседе с «Абзацем».

Он подчеркнул, что неочищенные морепродукты могут повредить пищеварительную систему животного, поскольку твердые частицы не перевариваются и способны травмировать внутренние органы.

Отдельно ветеринар предупредил о риске белкового отравления при чрезмерном употреблении морепродуктов.

«Чисто креветками кормить нельзя, может возникнуть белковое отравление или тяжелая аллергическая реакция. Что касается рыбы, то речную давать нельзя из-за мелких костей и риска заражения гельминтами. С морской рыбой тоже есть нюансы: например, мойва или треска при постоянном кормлении выводят кальций из организма животного. Именно поэтому готовые рационы более безопасны», – сказал специалист.

Уражевский добавил, что любые изменения в рационе питомцев должны согласовываться с ветеринаром, поскольку реакция организма на высокобелковую пищу может быть непредсказуемой.