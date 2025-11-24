Ветеринар предупредил, что новогодние украшения могут стать угрозой для питомцев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мишура, дождик и электрические гирлянды остаются главными источниками опасности для домашних животных в новогодний период, поскольку способны привести к кишечной непроходимости или удару током. Об этом сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, его слова приводит «RT».

Он подчеркнул, что особенно рискованными являются елочные украшения, которые кошки и другие питомцы могут проглотить, что нередко приводит к серьезным осложнениям, включая непроходимость кишечника.

Шеляков рекомендовал отказываться от мишуры и дождиков, предлагая заменять их небьющимися пластиковыми шарами и гирляндами на батарейках. Он также обратил внимание на необходимость прочно закреплять новогоднюю елку, чтобы она не опрокинулась на животное.

Ветеринар отметил, что при проглатывании украшения необходимо как можно быстрее обращаться за медицинской помощью, особенно если у питомца появляются рвота, отказ от еды или выраженная вялость. Он напомнил, что промедление в таких случаях нередко приводит к необходимости хирургического вмешательства и может вызвать тяжелые осложнения, включая перитонит.

Отдельно специалист предупредил о рисках, связанных с новогодним столом: копченые, соленые и острые блюда способны вызвать у животных серьезное пищевое отравление, симптомы которого нередко похожи на признаки кишечной непроходимости.