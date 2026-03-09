news_header_top
Общество 9 марта 2026 11:37

Ветеринар перечислила симптомы отравления кошек комнатными растениями

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поедание домашних цветов часто становится серьезной угрозой для здоровья кошек, причем владельцы не всегда могут вовремя заметить момент интоксикации. О первых признаках отравления питомца рассказала ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

Среди основных симптомов эксперт выделила обильное слюнотечение, расширение зрачков и нарушение координации, при котором животное пошатывается или пятится назад.

«У кошки могут быть рвотные позывы и падать температура, потому что отравление вызывает понижение температуры», – отметила Сиротина в беседе с «Радио 1».

Специалист предупредила, что не стоит рассчитывать на самостоятельное выздоровление питомца, если его состояние стремительно ухудшается. Особую опасность представляет затрудненное дыхание, указывающее на возможный отек дыхательных путей – в этой ситуации счет идет на минуты.

«Нужно срочно обратиться к специалисту. Есть препараты мгновенного действия, их вводят и тут же облегчают состояние. Иногда нужно вызвать рвоту, иногда срочно ввести кортикостероид, чтобы снять отек. Никакие самостоятельные меры не нужно принимать – везите животное в ближайшую ветклинику», – подчеркнула эксперт.

