Ветеринар: Покрасивший кошку в розовый цвет блогер может погубить животное

Покрасивший свою кошку в розовый цвет блогер из Уфы подверг животное смертельной опасности, даже если использованная им краска формально безопасна. Об этом рассказал ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, при попытке покрасить кошку краска покроет всю поверхность ее тела, «что плохо». К тому же у кошек нет потовых желез, а это значит, что «в случае возникновения токсических, аллергических реакций пот выступить, как у людей, не может».

«Это опасно, и может привести, к сожалению, даже к гибели животного», – подчеркнул ветеринар, добавив, что аллергические симптомы у кошек появляются только спустя две недели.

«Начинают выпадать волосы, появляется склоками шерсть, выпадает перхоть, и, бывает, даже рубцы образуются. И потом, когда мы смываем с кошки краску, – это тоже химия», – констатировал эксперт.