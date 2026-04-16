Общество 16 апреля 2026 10:36

Ветеринар назвал преимущества современных препаратов от бешенства

Раньше препараты для прививок от бешенства для животных делались из мозгов уже зараженных особей, что вызывало осложнения и аллергические реакции у питомцев, сегодня же вакцины абсолютно безопасны. Об этом «Радио 1» сообщил ветеринарный врач Евгений Цыплёнков.

«До 1995 года вакцина была тканевая – из мозгов зараженного животного. Она давала массу аллергий и осложнений. Сейчас – культуральные вакцины: выращивают на клетках, убивают вирус. Они совершенно безопасны, безобидны, осложнений практически не бывает», – заявил он.

Врач призвал владельцев домашних животных не пренебрегать возможностью ежегодно вакцинировать своих питомцев.

#ветеринария #прививка
Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

Депутат предложил провести референдум о смене часового пояса в Татарстане

15 апреля 2026
Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

Раис РТ провел заседание оргкомитета форума технических университетов России и Китая

15 апреля 2026
Новости партнеров