news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 апреля 2026 22:32

Ветеринар: Чтобы изменить поведение кота, надо изучить его действия

Читайте нас в
Телеграм
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чтобы изменить поведение своенравного кота, сначала придется изучить его действия. Об этом рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог, фелинолог Ангелина Сиротина, пишет издание «Абзац».

«Если мы видим, что кошка делает что-то не так с нашей точки зрения <...>, то нужно просто понаблюдать и действовать логически», – подчеркнула специалист.

В качестве примера она упомянула игру кошки со шторами (их можно поднять или отодвинуть) и точение когтей о различные предметы (нужно подобрать удобную когтеточку, а мебель опрыснуть специальными спреями).

«Здесь нужны аккуратные, гибкие действия. Необходимо к ним (питомцам – прим. Т-и) относиться как к маленьким детям, которых мы постепенно воспитываем, где-то применяем хитрости», – объяснила Сиротина.

При этом в отношении кошек нельзя применять насилие, но даже отдельно взятая смена интонации даст определенный эффект. «Если она (кошка – прим. Т-и) делает что-то хорошее, ее нужно обязательно хвалить, играть. <...> Если вы кошку будете третировать и гонять, это усугубит ситуацию», – акцентировала фелинолог.

Помимо прочего, эксперт упомянула, что не все кошки своенравны. Соответственно, перед тем, как брать питомца, надо изучить его характер и оценить, подходит ли он конкретному человеку.

#кошки
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров