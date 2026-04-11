Ветеринар: Чтобы изменить поведение кота, надо изучить его действия
Чтобы изменить поведение своенравного кота, сначала придется изучить его действия. Об этом рассказала ветеринарный врач, зоопсихолог, фелинолог Ангелина Сиротина, пишет издание «Абзац».
«Если мы видим, что кошка делает что-то не так с нашей точки зрения <...>, то нужно просто понаблюдать и действовать логически», – подчеркнула специалист.
В качестве примера она упомянула игру кошки со шторами (их можно поднять или отодвинуть) и точение когтей о различные предметы (нужно подобрать удобную когтеточку, а мебель опрыснуть специальными спреями).
«Здесь нужны аккуратные, гибкие действия. Необходимо к ним (питомцам – прим. Т-и) относиться как к маленьким детям, которых мы постепенно воспитываем, где-то применяем хитрости», – объяснила Сиротина.
При этом в отношении кошек нельзя применять насилие, но даже отдельно взятая смена интонации даст определенный эффект. «Если она (кошка – прим. Т-и) делает что-то хорошее, ее нужно обязательно хвалить, играть. <...> Если вы кошку будете третировать и гонять, это усугубит ситуацию», – акцентировала фелинолог.
Помимо прочего, эксперт упомянула, что не все кошки своенравны. Соответственно, перед тем, как брать питомца, надо изучить его характер и оценить, подходит ли он конкретному человеку.