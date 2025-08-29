Ветераны, врачи, журналисты: кого наградил Раис Татарстана накануне Дня республики

Государственные награды России и Татарстана 55 выдающимся жителям республики вручил сегодня в Казанском Кремле Раис РТ Рустам Минниханов. Мероприятие прошло накануне большого праздника – Дня республики.





Накануне Дня республики Минниханов вручил награды выдающимся татарстанцам

«Вы своим талантом и трудом укрепляете позиции республики»

На мероприятие в Казанский Кремль пригласили тружеников тыла, участников специальной военной операции, представителей разных профессий – деятелей наук, артистов, врачей, энергетиков, юристов, экономистов, машиностроителей, журналистов.

«В этом зале сегодня наиболее отличившиеся татарстанцы, которые своим талантом и трудом укрепляют позиции республики, как опорного региона страны. Рад вручить вам высокие государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан», – сказал Раис РТ Рустам Минниханов, обращаясь собравшимся.

Он отметил, что, несмотря на все вызовы и внешнее давление на нашу страну, Татарстан занимает лидирующие места по макроэкономическим показателям и остается одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов. В республике создаются новые рабочие места, формируется современная инфраструктура, реализуются социальные программы, развивается малый и средний бизнес. Предприятия наращивают объемы производства, внедряют отечественные технологии, модернизируют и вводят новые мощности.

«Прочной основой для устойчивого роста экономики республики и повышения качества жизни татарстанцев является неизменная поддержка Президента России Владимира Путина и федерального Правительства. Важным фактором успехов республики выступает сплоченность и трудолюбие татарстанцев», – сказал Рустам Минниханов.

Он поблагодарил тружеников тыла – ветеранов Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова – Комарову Раису Васильевну и Салмина Степана Васильевича, которые стали примером для подрастающего поколения и всех татарстанцев. Сегодня ветераны были награждены медалью «За доблестный труд».

«В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне особую значимость приобретают сохранение исторической памяти и преемственности поколений, патриотическое воспитание молодежи. Большой вклад в эту работу вносит начальник штаба регионального отделения «Юнармии», председатель Союза ветеранов республики, генерал-майор Александр Бородин», – отметил Минниханов.

«Гордимся земляками, которые самоотверженно встали на защиту Родины»

По словам Раиса Татарстана, в условиях специальной военной операции продолжают проявлять свои лучшие качества бойцы из нашей республики.

«Мы гордимся земляками, которые самоотверженно встали на защиту Родины, проявляют мужество и отвагу на поле боя. Участники специальной военной операции сегодня в этом зале. Давайте поприветствуем наших бойцов аплодисментами», – сказал Раис Татарстана.

Он также подчеркнул, что поддержка большой и крепкой многодетной семьи – безусловный стратегический приоритет и вопрос будущего народа нашей страны.

«Хочу поприветствовать супругов Калимуллиных из Нижнекамска, достойно воспитавших семерых детей. Сегодня они удостоены ордена «Родительская слава», – отметил Рустам Минниханов.

Раис РТ также сообщил, что каждый награждаемый сегодня приносит большую пользу республике и ее жителям, вносит вклад в единство и процветание российского государства. Он пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и новых высот в профессиональной деятельности, а также поздравил с наступающим Днем республики.

Рустам Минниханов вручил ордена «За доблестный труд», «За заслуги перед Республикой Татарстан», «Дуслык» и другие награды. Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» были отмечены участники специальной военной операции. Ветеранам и героям зал аплодировал стоя.

Собирал самолет Ил-62М

Награжденному медалью «За доблестный труд» Степану Васильевичу Салмину 94 года. Из них 40 лет он работал на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова слесарем и мастером. Свой трудовой путь он начал очень рано.

«С 13 лет работал в сапожной артели, потом в ремесленной, в 1949 году пришел на авиационный завод слесарем-сборщиком. В 1952 году меня взяли в армию, служил на Чукотке. В 1955 году приехал в Казань, учился и работал, окончил заводской техникум и стал мастером», – рассказал «Татар-информу» ветеран.

Военные и послевоенные годы были очень трудными, но страна сплотилась, мобилизовав все силы, вспоминает Степан Васильевич.

«Жили, трудились, помогали родителям. На заводе я собирал среднюю часть самолета Ил-62М до 1991 года, потом вышел на пенсию», – добавил Салмин.

Спас парня со сквозным ранением сердца

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено заместителю главного врача по организационно-методической работе Республиканского центра крови Фариту Зиганшину.

«Всю жизнь работаю врачом – трудился хирургом 22 года, затем стал главным врачом медсанчасти в Елабуге, потом меня пригласили в Альметьевск, где работал начальником управления здравоохранения, заместителем руководителя исполкома по социальным вопросам и здравоохранению. В 2010 году перевели главным врачом в республиканскую психиатрическую клиническую больницу, там проработал до 2021 года. Затем был назначен заместителем главного врача Республиканского центра крови», – рассказал Фарит Галимзянович журналистам.

Он родился и вырос в деревне, с раннего возраста мечтал помогать людям, стать хирургом. И эта мечта сбылась. Главная задача врача – помогать человеку, а спасение жизни – дело Бога, говорит Зиганшин. За его плечами бессонные ночи, множество операций, спасенные жизни. Он хорошо помнит один случай из практики в мамадышской центральной районной больнице.

«Привезли молодого человека с ранением в сердце. Я был еще тогда молодым хирургом. Пришлось оперировать, спасать человека. После этого он выписался. Мы, врачи, ходим на осмотр будущих солдат. На призывной комиссии он мне попался, его звали Равиль. Парень пошел служить, для меня это было очень удивительно: такое большое, сквозное ранение сердца, и он потом служил в течение двух лет», – заключил Фарит Галимзянович.

По стопам знаменитого врача пошел его старший внук. Сейчас молодой человек перешел на четвертый курс медицинского университета, он будущий стоматолог.

Разговорила строгого Рамзана Кадырова

Медалью «За доблестный труд» награждена заместитель гендиректора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти – представитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве, директор филиала АО «Телерадиокомпания «Новый Век» в Москве, автор и ведущая международного медиапроекта «Tatarstan Today. Открытый миру» Дина Газалиева.

«Эта награда – признание того, что не просто работаешь много лет, а работаешь с пользой. Для меня самым главным учителем, вдохновителем с детского возраста была мама, тоже заслуженный журналист. Я с детства наблюдала, как она работает, и этот творческий процесс меня так заразил, что я твердо решила – пойду работать журналистом, пойду по стопам мамы!» – рассказала она журналистам.

Дина в медиасфере уже более 30 лет, сначала работала в Набережных Челнах в печатных СМИ и на радио, а потом на телерадиокомпании «Татарстан – Новый Век» – с момента основания.

«Люблю, когда рядом интересные люди, которых можно послушать и вдохновиться. Моя работа – постоянный источник вдохновения. Если собеседник был интересным, то после общения летаю в прямом смысле неделю», – отметила Газалиева в беседе с обозревателем «Татар-информа».

Из множества собеседников ведущей международного медиапроекта особенно запомнился глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров.

«Вроде сдержанный, но при этом глубоко эмоциональный человек. В беседе удалось его раскрыть и это меня удивило. Я думала, что он такой воин, строгий, а оказалось, что в глубине души очень чувствительный мужчина», – отметила Газалиева.

Она добавила, что всегда стремится быть ближе к людям, услышать разные точки зрения, посмотреть на ситуацию с разных углов.

«Человеческие качества в журналистике самые главные», – заметила Газалиева.

Она также ответила на вопрос, который в последнее время часто обсуждают в СМИ, – заменит ли в будущем ИИ журналистов?

«Возможно, в части редактирования текстов и работу фотографов на каком-то этапе. Но творческое начало, человеческую душу, думаю, не заменит. Может, мы будем конкурировать, но победа в любом случае будет за человеком, за нами – журналистами!» – заключила она.

На церемонию награждения Дина пришла вместе с мамой Розой Газалиевой – заслуженным журналистом Татарстана. Долгие годы Роза Киямовна работала в медиаресурсах «КАМАЗа» и на телекомпании «Эфир».

«Я рада, что дочь приносит республике пользу своим трудом, нравится зрителям», – поделилась Роза Киямовна.

Всего сегодня было вручено 13 наград Российской Федерации и 41 награда Республики Татарстан.