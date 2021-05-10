Труженицы тыла получили в дар необычные подушки с рисунками юных бугульминцев

Диванные подушки с рисунками воспитанников художественного отделения Бугульминской детской школы искусств получили в подарок труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны.

Идея необычных презентов принадлежит Женсовету Бугульминского района, запустившему по юго-востоку республики акцию «Подарок ветерану». К ней присоединились подобные женские общественные организации Татарстана из соседних районов.

«Наш Женсовет закупил на собственные средства подушки, напечатал на них лучшие художественные работы юных бугульминцев, посвященные Дню Победы», — рассказала ИА «Татар-информ» представительница организации Юлия Исмагилова.

Члены Женсовета в эти дни развозили их труженикам тыла вместе с поздравительными открытками, подписанными Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, и праздничным чайным кексом. Кроме того, бугульминки лично от себя вручали цветы и конфеты.

«Но главное все же не подарки, а минуты, проведенные вместе с теми хрупкими женщинами, в то время еще совсем девчушками, кто ковал Победу наравне с мужчинами. Они трудились не на полях сражений, но подчас их работа была физически тяжелее», — поделилась собеседница агентства.

Одной из них — Анне Мельник — 92 года. Теперь ее гордость — дочери, внуки и три правнука. Женщина поделилась воспоминаниями, как голодно было в войну, как тяжело было учиться. Она работала в колхозе, потом на заводе, а после до самой пенсии — секретарем в вечерней школе.

В уютных тапочках, спрятав благородное серебро волос под платком, встретила членов Женсовета 90-летняя Надежда Карачинова. Когда началась война, ей было десять лет. Помогала взрослым, чем могла. Потом работала на ферме дояркой. В 1952 году вышла замуж, вырастила и воспитала троих детей, шестерых внуков, восьмерых правнуков и праправнучку.

Амина Исмагилова — инвалид по зрению, ей 91 год, сейчас женщина уже практически не видит. Война началась, когда она была 11-летней девчонкой, жила в глухой деревне. Старших в семье забрали в армию, сестра погибла. Она осталась одна на помощь маме и стране — воспитывала младших сестер, работала в колхозе после школы. Самое тяжелое воспоминание о детстве — голод и холод. В 18 лет приехала из деревни в Бугульму, пришла устраиваться на винзавод в телогрейке с заплатами да лаптях, надетых на шерстяные носки.

«Фотографий молодости не осталось. Некогда было фотографироваться. Было фото с паспорта, да и то потерялось. А теперь с таким зрением его уже и не найдешь», — говорит труженица тыла.

Еще одна труженица тыла — Таисия Петлина — говорит, что после войны плакала только от гордости и радости за своих детей. На сегодняшний день у нее четверо детей, пятеро внуков и десять правнуков (одна из них недавно окончила МГУ). Таисия Петлина всю жизнь работала в сфере экономики. После 6-го класса окончила курсы счетоводов, потом устроилась в сельсовет родного поселка в Оренбургской области кассиром-счетоводом.

«После войны жили очень бедно», — поделилась бугульминка. Поэтому она подалась в город Новотроицк, там получила паспорт (в поселке паспорта не выдавали), вышла замуж, переехала в Бугульму и осталась здесь работать в сфере торговли.

Женщина вспоминает, как во время войны в колхозе трудилась подсобным рабочим, выполняя всю тяжелую работу. Время, когда дед отправлял ее собирать березовую кору, было самым легким. Из коры дед гнал березовый деготь — это неотъемлемый компонент мази Вишневского, которая во время Великой Отечественной мазь спасла тысячи жизней.

«В общей сложности труженицам тыла было вручено десять подушек», — сообщила Юлия Исмагилова.

Фотографии предоставлены Женсоветом Бугульминского района РТ.