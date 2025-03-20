Ветераны ВОВ получат единовременную выплату к 80-летию Победы

Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в честь 80-летия Победы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – сказано в документе.

Выплаты будут начислены автоматически в апреле-мае, за исключением случаев, когда у властей отсутствуют необходимые документы. В таких ситуациях ветеранам потребуется подать заявление и предоставить подтверждающие документы.

Если гражданин имеет право на несколько выплат, ему назначат ту, что больше.