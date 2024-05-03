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Ветераны Великой Отечественной войны по линии МВД РТ получат дополнительные выплаты
Ветераны Великой Отечественной войны, получающие пенсии по линии МВД Татарстана, в преддверии праздника 9 мая получат дополнительные выплаты в размере 4 тыс. рублей. Дополнительная материальная помощь будет произведена в текущем месяце.
Всего на пенсионном обслуживании в республиканском МВД состоит 31 ветеран, в том числе двое участников и инвалидов Великой Отечественной войны, четверо приравненных к ним лиц, 12 тружеников тыла и 13 вдов умерших участников войны. Дополнительные ежемесячные выплаты получают 1 296 человек.
По последним данным, средний размер пенсии у инвалидов ВОВ превысил 39 тыс. рублей, у участников войны с инвалидностью - 52 тыс. рублей, у вдов погибших участников - 36 тыс. рублей. В апреле отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны уже получили ежегодные выплаты в 10 тыс. рублей ко Дню Победы.
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